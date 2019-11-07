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"Нафтогаз" сможет купить газ у 11 поставщиков за средства ЕБРР

Новости » Экономика   

На закупку газу выделено 120 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал перечень поставщиков газа, получили право принимать участие в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства, привлеченные от ЕБРР в рамках размещения еврооблигаций "Нафтогаза" в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По этому проекту "Нафтогаз" может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.

Перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора и были согласованы ЕБРР:

  • - CEZ a.s (Чешская республика);
  • - GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великоритания);
  • - Alpiq Energy SE (Чешская республика);
  • - MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);
  • - Axpo Solutions AG (Швейцария);
  • - DXT Commodities SA (Швейцария);
  • - EDF Trading Limited (Великобритания);
  • - Uniper Global Commodities SE (Германия);
  • - RWE Supply and Trading GmbH (Германия);
  • - ENGIE SA (Франция);
  • - Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским союзом.

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