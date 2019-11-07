"Нафтогаз" зможе купити газ у 11 постачальників за кошти ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) оприлюнив перелік постачальників газу, отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК "Нафтогаз України" на кошти, залучені від ЄБРР у рамках розміщення єврооблігацій "Нафтогазу" в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба компании.

За цим проектом "Нафтогаз" може використовувати до 120 млн євро для закупівлі газу у європейських постачальників, які пройшли попередній відбір.

Перелік постачальників, які пройшли процедуру попереднього відбору та були погоджені ЄБРР:

- CEZ a.s (Чеська республіка);

- GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Велика Британія);

- Alpiq Energy SE (Чеська республіка);

- MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія);

- Axpo Solutions AG (Швейцарія);

- DXT Commodities S.A. (Швейцарія);

- EDF Trading Limited (Великобританія);

- Uniper Global Commodities SE (Німеччина);

- RWE Supply and Trading GmbH (Німеччина);

- ENGIE SA (Франція);

- Shell Energy Europe Ltd (Велика Британія);

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" має намір використовувати грошові кошти кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проекту по покриттю розриву між закупівлею і реалізацією природного газу. Проект має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським союзом.