"Нафтогаз" сможет купить газ у 11 поставщиков за средства ЕБРР

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

На закупку газу выделено 120 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал перечень поставщиков газа, получили право принимать участие в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства, привлеченные от ЕБРР в рамках размещения еврооблигаций "Нафтогаза" в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По этому проекту "Нафтогаз" может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.

Перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора и были согласованы ЕБРР:

- CEZ a.s (Чешская республика);

- GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великоритания);

- Alpiq Energy SE (Чешская республика);

- MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);

- Axpo Solutions AG (Швейцария);

- DXT Commodities SA (Швейцария);

- EDF Trading Limited (Великобритания);

- Uniper Global Commodities SE (Германия);

- RWE Supply and Trading GmbH (Германия);

- ENGIE SA (Франция);

- Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским союзом.