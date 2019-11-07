"Нафтогаз" сможет купить газ у 11 поставщиков за средства ЕБРР

На закупку газу выделено 120 млн евро
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал перечень поставщиков газа, получили право принимать участие в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства, привлеченные от ЕБРР в рамках размещения еврооблигаций "Нафтогаза" в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По этому проекту "Нафтогаз" может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.
Перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора и были согласованы ЕБРР:
Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость до 120 млн евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через интерконнекторы с Европейским союзом.