"Нафтогаз" зможе купити газ у 11 постачальників за кошти ЄБРР

На закупівлю газу виділено 120 млн євро
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) оприлюнив перелік постачальників газу, отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК "Нафтогаз України" на кошти, залучені від ЄБРР у рамках розміщення єврооблігацій "Нафтогазу" в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба компании.
За цим проектом "Нафтогаз" може використовувати до 120 млн євро для закупівлі газу у європейських постачальників, які пройшли попередній відбір.
Перелік постачальників, які пройшли процедуру попереднього відбору та були погоджені ЄБРР:
Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" має намір використовувати грошові кошти кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проекту по покриттю розриву між закупівлею і реалізацією природного газу. Проект має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським союзом.