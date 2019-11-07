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"Нафтогаз" зможе купити газ у 11 постачальників за кошти ЄБРР

Новини » Економіка     07.11.2019 - 13:20
"Нафтогаз" зможе купити газ у 11 постачальників за кошти ЄБРР
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

На закупівлю газу виділено 120 млн євро

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) оприлюнив перелік постачальників газу, отримали право брати участь в тендерах на закупівлю газу НАК "Нафтогаз України" на кошти, залучені від ЄБРР у рамках розміщення єврооблігацій "Нафтогазу" в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба компании.

За цим проектом "Нафтогаз" може використовувати до 120 млн євро для закупівлі газу у європейських постачальників, які пройшли попередній відбір.

Перелік постачальників, які пройшли процедуру попереднього відбору та були погоджені ЄБРР:

  • - CEZ a.s (Чеська республіка);
  • - GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Велика Британія);
  • - Alpiq Energy SE (Чеська республіка);
  • - MET Gas and Energy Marketing (Швейцарія);
  • - Axpo Solutions AG (Швейцарія);
  • - DXT Commodities S.A. (Швейцарія);
  • - EDF Trading Limited (Великобританія);
  • - Uniper Global Commodities SE (Німеччина);
  • - RWE Supply and Trading GmbH (Німеччина);
  • - ENGIE SA (Франція);
  • - Shell Energy Europe Ltd (Велика Британія);

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" має намір використовувати грошові кошти кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проекту по покриттю розриву між закупівлею і реалізацією природного газу. Проект має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським союзом.

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