"Нафтогаз": мы сделаем все, чтобы помешать "Газпрому" оказывать давление на страны ЕС

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что сделают все, чтобы помешать российскому "Газпрому" оказывать давление на страны Европейского союза (ЕС). Об этом завил председатель правления НАК Андрей Коболев, передает пресс-служба компании.

"Мы активизируем усилия, разъясняя опасность роста монополизма "Газпрома" на европейских энергетических рынках и применения им газового оружия. Украина имеет большой опыт сотрудничества с таким непредсказуемым партнером, как "Газпром", который неоднократно использовал поставки газа для политического давления. Мы сделаем все, чтобы помешать "Газпрому" оказывать давление на страны ЕС, как он это делал по отношению к Украине", - отметил Коболев.

Кроме того, он поблагодарил сенаторов США и других неравнодушных политиков, которые не боятся противостоять растущему давлению агрессивной внешней политики России, одним из инструментов которой является проект "Северный поток-2".

Как известно, сенаторы США направили в Министерство финансов и Государственный департамент письмо с призывом активизировать усилия по противодействию реализации проекта газопровода "Северный поток-2", используя санкционные инструменты.

Сообщается, что американские сенаторы обратили внимание на усиление опасности российского монополизма на энергетическом рынке Европейского союза. По мнению законодателей, развитие инфраструктурных проектов "Газпрома" в Европе превращается в продолжение агрессивной внешней политики России.

Выражая обеспокоенность из-за растущих угрозы для энергетической безопасности союзников США в Европе, сенаторы призвали американское правительство шире использовать для противодействия "Северному потоку-2" предусмотренные законодательством санкционные возможности.

Напомним, ранее в США группа из 39 сенаторов от двух партий призвала Министерство финансов страны и Госдепартамент заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток-2".

