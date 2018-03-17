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В США сенаторы призвали Минфин заблокировать строительство "Северного потока 2"

НовостиПолитика    17.03.2018 - 02:29
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

Сенаторы считают, что президент США должен использовать все средства для предотвращения строительства российского газопровода

В США группа из 39 сенаторов от двух партий призвала Министерство финансов страны и Госдепартамент заблокировать строительство российского газопровода "Северный поток 2". Об этом говорится в письме сенаторов к министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, передает The Washington Examiner.

"Мы должны убедиться в том, что наши европейские союзники видят наше стремление поддержать их энергетическую независимость и уберечь их от пагубного влияния "Северного-потока 2" в долгосрочной перспективе", - сказано в письме.

Сенаторы также считают, что администрация президента США Дональда Трампа должна использовать все имеющиеся у нее средства для предотвращения строительства российского газопровода.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Европе нужно пересмотреть позицию по строительству российского газопровода "Северный поток 2".

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Теги: Соединенные Штаты Америки, Сенат США, Северный поток-2
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