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"Нафтогаз": ми зробимо все, щоб перешкодити "Газпрому" чинити тиск на країни ЄС

НовиниЕнергетика    20.03.2018 - 11:51
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Раніше в США сенатори від двох партій закликала Мініфін і Держдепартамент заблокувати будівництво "Північного потоку-2"

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що зроблять все, щоб перешкодити російському "Газпрому" чинити тиск на країни Європейського союзу (ЄС). Про це завив голова правління НАК Андрій Коболєв, передає прес-служба компанії.

"Ми активізуємо зусилля, роз'яснюючи небезпеку зростання монополізму "Газпрому" на європейських енергетичних ринках та застосування ним газової зброї. Україна має великий досвід співпраці з таким непередбачуваним партнером, як "Газпром", який неодноразово використовував постачання газу для політичного тиску. Ми зробимо все, щоб перешкодити "Газпрому" чинити тиск на країни ЄС, як він це робив по відношенню до України", - зазначив Коболєв.

Крім того, він подякував сенаторам США та інших небайдужих політиків, які не бояться протистояти зростаючому тиску агресивної зовнішньої політики Росії, одним з інструментів якої є проект "Північний потік-2".

Як відомо, сенатори США направили в Міністерство фінансів і Державний департамент лист із закликом активізувати зусилля щодо протидії реалізації проекту газопроводу "Північний потік-2", використовуючи інструменти санкційні.

Повідомляється, що американські сенатори звернули увагу на посилення небезпеки російського монополізму на енергетичному ринку Європейського союзу. На думку законодавців, розвиток інфраструктурних проектів "Газпрому" в Європі перетворюється в продовження агресивної зовнішньої політики Росії.

Висловлюючи занепокоєння через зростання загрози для енергетичної безпеки союзників США в Європі, сенатори закликали американський уряд ширше використовувати для протидії "Північному потоку-2" передбачені законодавством санкційні можливості.

Нагадаємо, раніше в США група з 39 сенаторів від двох партій закликала Міністерство фінансів країни і Держдепартамент заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

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Теги: Газпром, Сполучені Штати Америки, Андрей Коболев, Нафтогаз України
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