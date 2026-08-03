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"Нафтогаз" розкрив кількість зруйнованих АЗК внаслідок атак РФ

10:19 03.08.2026 Пн
2 хв
Деякі об’єкти вдається відремонтувати, але ворог завдає повторних ударів
aimg Юлія Капітонова
Фото: Росія цілеспрямовано знищує українські АЗК (Getty Images)

У 2026 році 37 автозаправних комплексів мережі Групи "Нафтогаз" були зруйновані через постійні російські удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Групи "Нафтогаз".

"Частину об’єктів вдалося відремонтувати та повернути до роботи. Решта зазнали критичних руйнувань і наразі не працюють", - йдеться в повідомленні.

Протягом останніх семи місяців армія РФ завдала ударів по 32 АЗК "Укрнафти" та п'яти комплексах "Укргазвидобування". Також зафіксовано непоодинокі випадки повторних атак - вони відбувалися вже після проведення ремонтів і відновлення роботи об'єктів.

У "Нафтогазі" нагадують, що автозаправні комплекси - це важлива частина цивільної інфраструктури, якою щодня користуються тисячі українців.

"У прифронтових регіонах від наявності пального залежить робота екстрених служб, комунального транспорту, медиків і рятувальників. Ворог це прекрасно усвідомлює, тому намагається ускладнити життя людей і залишити громади без критично необхідних ресурсів", - йдеться в заяві.

Варто зазначити, що за понад 12 років війни державна мережа "Укрнафта" втратила 123 автозаправні комплекси через російські атаки.

Також зазначається, що 67 із них залишаються на тимчасово окупованих територіях. Інші були зруйновані або припинили роботу через близькість до зони бойових дій.

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