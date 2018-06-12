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"Нафтогаз" решил продолжить сотрудничество с членами дирекции "Укртранснафты" до 2021 г.

НовостиЭнергетика    12.06.2018 - 14:24
Фото: "Нафтогаз Украины" (Андрей Коваль, РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (Андрей Коваль, РБК-Украина)

Соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров общества

НАК "Нафтогаз Украины" решила продлить срок полномочий дирекции акционерного общества "Укртранснафта" до 2021 года. Соответствующее решение было принято 11 июня на общем собрании акционеров общества. Об этом РБК-Украина сообщили в ПАО "Укртранснафта".

Срок сотрудничества был продлен с первым заместителем генерального директора ПАО "Укртранснафта" Андреем Пасишником и членами дирекции общества Виталием Михайльо, а также Игорем Костем.

Напомним, первый заместитель генерального директора ПАО "Укртранснафта" Андрей Пасишник сообщил, что "Укртранснафта" выплатила НАК "Нафтогаз Украины" дивиденды на общую сумму 1,6 млрд гривен по результатам деятельности предприятия в 2017 году.

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Теги публикации: Андрей Пасишник, Укртранснафта, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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