"Нафтогаз" вирішив продовжити співпрацю з членами дирекції "Укртранснафти" до 2021 р.

Відповідне рішення було прийняте на загальних зборах акціонерів товариства

НАК "Нафтогаз України" вирішила продовжити строк повноважень дирекції акціонерного товариства "Укртранснафта" до 2021 року. Відповідне рішення було прийняте 11 червня на загальних зборах акціонерів товариства. Про це РБК-Україна повідомили в ПАТ "Укртранснафта".

Так, термін співпраці був продовжений з першим заступником генерального директора ПАТ "Укртранснафта" Андрієм Пасішником та членами дирекції товариства Віталієм Михайльо, а також Ігорем Костем.

Нагадаємо, перший заступник генерального директора ПАТ "Укртранснафта" Андрій Пасішник повідомив, що "Укртранснафта" виплатила НАК "Нафтогаз України" дивіденди на загальну суму 1,6 млрд гривень за результатами діяльності підприємства у 2017 році.