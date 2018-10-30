"Нафтогаз" разослал контрагентам договоры на поставку газа на условиях ПСО

Фото: НАК "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Теплоснабжающим предприятиям необходимо подписать договоры для получения номинаций на ноябрь

НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам договоры на поставку газа по специальным обязательствам (ПСО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В НАК отметили, что сегодня, 30 октября, официально опубликовано постановление Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года №867. В документе утверждается новое положение о возложении спецобязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа и будет действовать до 1 мая 2020 года.

Исходя из этого, "Нафтогаз" подготовил и по электронной почте разослал новые договоры о поставках газа теплоснабжающим предприятиям и договоры купли-продажи поставщикам природного газа со специальными обязанностями для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

Как отмечается, для получения номинаций на ноябрь теплоснабжающим предприятиям необходимо подписать договоры со своей стороны и передать их по адресу компании.

Напомним, ранее сообщалось, что НАК оставила на прежнем уровне цену на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на ноябрь 2018 года. В частности, в ноябре "Нафтогаз" предлагает газ по цене 13 438,8 - 14 586,0 гривен/тыс. куб. м (с НДС). Предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Отметим, что 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 гривен за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цене.