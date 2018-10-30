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"Нафтогаз" розіслав контрагентам договори на поставку газу на умовах ПСО

Новини » Енергетика    30.10.2018 - 14:52
Фото: НАК "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Фото: НАК "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Теплопостачальним підприємствам необхідно підписати договори для отримання номінацій на листопад

НАК "Нафтогаз України" розіслала контрагентам договори на постачання газу за спеціальним зобов'язаннями (ПСО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У НАК зазначили, що сьогодні, 30 жовтня, офіційно опубліковано постанову Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 року №867, яка затверджує нове положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу і буде діяти до 1 травня 2020 року.

Виходячи з цього, "Нафтогаз" підготував і по електронній пошті розіслав нові договори про постачання природного газу теплопостачальним підприємствам і договори купівлі-продажу постачальникам природного газу зі спеціальними обов'язками для потреб побутових споживачів і релігійних організацій.

Як зазначається, для отримання номінацій на листопад теплопостачальним підприємствам необхідно підписати договори зі свого боку і передати їх за адресою компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАК залишила на колишньому рівні ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на листопад 2018 року. Зокрема, в листопаді "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 13 438,8 - 14 586,0 гривень/тис. куб. м (з ПДВ). Запропоновані ціни на природний газ диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

Зазначимо, що 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 гривень за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" за поточною ціною.

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