"Нафтогаз" разместил евробонды на 500 млн долларов

НАК "Нафтогаз Украины" 4 ноября завершил основной этап размещения 7-летних еврооблигаций на 500 млн долларов. Об этом глава компании Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Коболев, "Нафтогаз" ожидает деньги 8 ноября, после завершения всех юридических процедур.

"Средства будут потрачены на общие корпоративные цели, включая погашение более дорогих обязательств предыдущих периодов", - сообщил он.

По данным прес-службы НАК, 4 ноября была определена цена 7-летних еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" на общую сумму 500 млн долларов на уровне 7,625% годовых. Процентная ставка на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения. Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре.

Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также с Азии и Южной Америки.

Организатором выпуска выступил Citi. Юридическое сопровождение сделки осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen&Overy.

Напомним, в июле 2019 года "Нафтогаз" разместил два выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн евро с погашением в 2024 году и на сумму 335 млн долларов с погашением в 2022 году.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2019 года Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года под 6,75% годовых.