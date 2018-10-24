Кабмин разрешил "Нафтогазу" привлечь до 1 млрд долларов за счет облигаций

Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Внешний кредит пойдет в том числе на погашении задолженности и финансирование расходов

Кабинет министров Украины согласовал привлечение "Нафтогазом Украины" внешнего кредита на сумму до 1 млрд долларов за счет выпуска и размещения облигаций. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что Кабмин согласовал условия привлечения "Нафтогазом" долгосрочного внешнего кредита от компании Condor Finance PLC, который будет финансироваться за счет выпуска и размещения этой компанией облигаций участия в кредите. В частности, основная сумма кредита составит до 1 млрд долларов включительно.

Соорганизаторами выпуска и размещения облигаций определены Citigroup Global Markets Limited и Deutsche Bank AG. Внешний кредит привлекается для общих корпоративных целей, в том числе для погашения существующей финансовой задолженности и финансирования капитальных расходов. Кредитное соглашение рассчитано на пять лет, общий размер комиссий и расходов (в том числе на юридических советников) составит до 4,1 млн долларов.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может выпустить еврооблигации до утверждения новой программы советом директоров Международного валютного фонда.

Накануне стало известно, что Минфин выбрал Rothschild финансовым советником выпуска евробондов.