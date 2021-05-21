"Нафтогаз" работает над трехлетним тарифом на газ для населения, - Шмыгаль

НАК "Нафтогаз Украины" готовится предложить для населения трехлетний тариф на газ. Цена будет еще более прогнозируемая.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной раде, которое транслировалось на Youtube.

Шмыгаль напомнил, что с 1 мая все поставщики обязаны предлагали годовой тариф на для населения. По его словам, "Нафтогаз" установил годовую цену "меньше чем 7,90 гривен за метр кубический" (на 1,10 гривен дороже, чем в начале года, - ред.). "Соответственно, дальше "Нафтогаз" работает над другими продуктами, например, трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на один месяц, и люди могут выбирать для себя различные варианты", - сказал он.