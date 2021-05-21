"Нафтогаз" працює над трирічним тарифом на газ для населення, - Шмигаль

НАК "Нафтогаз України" готується запропонувати для населення трирічний тариф на газ. Ціна буде ще більш прогнозована.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній раді, який транслювався на Youtube.

Шмигаль нагадав, що з 1 травня усі постачальники зобов'язані пропонували річний тариф на для населення. За його словами "Нафтогаз" встановив річну ціну "менше ніж 7,90 гривень за метр кубічний" (на 1,10 гривень дорожче, ніж на початку року, - ред.). "Відповідно, дальше "Нафтогаз" працює над іншими продуктами, наприклад, трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови, більш фіксовану і зрозумілу ціну для населення. Але також є на вибір і продукт на один місяць, і люди можуть обирати для себе різноманітні варіанти", - сказав він.