"Нафтогаз" просит Кабмин отметить ПСО для снижения цены газа для населения

НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в Кабинет министров с просьбой отменить Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) или внести в него изменения, поскольку документ требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данное положение, в частности, определяет, что цена "Нафтогаза" на газ для розничных поставщиков газа населению, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019 поднимается на 15% до уровня 7184,8 грн за 1000 куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение), отмечается в сообщении.

При этом рыночная цена газа на май, опубликованная по состоянию на 16 апреля Украинской энергетической биржей, составляет 6800 грн за тыс. куб. м с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной в соответствии с требованиями Кабинета министров, добавили в "Нафтогазе".

Ранее руководитель газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов в интервью РБК-Украина заявил, что компания не сможет выполнить последнее постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения, поскольку вынуждена выполнять положение о ПСО.

Как сообщало РБК-Украина, принятое правительством постановление от 3 апреля №293, которое меняют правила формирования цены на газ, противоречит положениям действующего постановления о ПСО №867.