Коболев назвал главное условие для удешевления газа для населения

Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Нафтогаз хочет продавать газ напрямую потребителям

Скорректированный финансовый план НАК "Нафтогаз Украины", который был подан в Кабинет министров, составлен по ценам и на условиях действующего постановления правительства №867 о возложении специальных обязательств на компанию. Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

Коболев отметил, что именно этого подхода требуют от него условия контракта, установленные правительством Украины.

"Хочу здесь еще раз напомнить, что переход на рыночное ценообразование, которое позволяет потребителям покупать газ дешевле регулируемой правительством цены, возможно только при полной отмене действующего сейчас требования продавать газ не напрямую населению, а через частных посредников - газсбыты", - добавил он.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" направил на рассмотрение Кабинета министров скорректированный финансовый план компании на 2019 год. Документ составлен с учетом сохранения спецобязательств "Нафтогаза" поставлять газ газсбытам и производителям тепла (ПСО). Продолжение ПСО приведет к увеличению дефицита средств компании на 20,9 млрд грн.

Как известно, сейчас "Нафтогаз Украины" не может продавать топливо бытовым абонентам напрямую, а только через газораспределительные компании. Львиную долю рынка снабжения контролирует Group DF олигарха Дмитрия Фирташа.

Как сообщало РБК-Украина, принятое правительством постановление от 3 апреля №293, которой меняются правила формирования цены на газ, противоречит положениям действующего постановления о ПСО №867. Как стало известно РБК-Украина, доноров, а также основного кредитора - МВФ - правительство ознакомило с одним вариантом постановления, а затем без предупреждения официально обнародовало другой.