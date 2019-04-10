У МФО есть претензии к постановлению Кабмина по цене газа

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Документ противоречит нормативной базе и может оказаться нелегитимным

В представительствах международных финансовых организаций (МФО) в Киеве есть претензии к постановлению Кабинета министров Украины от 3 апреля №293, которым меняются правила формирования цены на газ. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Премьерский спектакль: как решение Кабмина о цене на газ может осложнить переговоры с МВФ".

По словам собеседников РБК-Украина в МФО, принятое правительством решение противоречит положениям действующего постановления о ПСО №867.

"Кабмин принял нелегитимный документ. В нем нет отсылок к 867-му постановлению. Создан какой-то отдельный параллельный механизм формирования цены на газ, который не отменяет спецобязательства, но делает их выполнение "Нафтогазом" невозможным", - заявил высокопоставленный источник в одной из международных организаций.

Как стало известно РБК-Украина, доноров, а также основного кредитора - МВФ - правительство ознакомило с одним вариантом постановления, а потом без уведомления официально обнародовало другой.

В частности, в первом варианте ничего не говорилось об обязательствах "Нафтогаза" обеспечивать облгазы топливом для нужд населения. В окончательном варианте появились обязательства "Нафтогаза" продавать газ для нужд населения по фиксированной цене газопоставляющим компаниям.

Как известно, сейчас "Нафтогаз Украины" не может продавать топливо бытовым абонентам напрямую, а лишь через газораспределительные компании. Львиную долю рынка поставки контролирует Group DF олигарха Дмитрия Фирташа. НАК неоднократно обращался к правительству с просьбой "устранить необоснованную монополию" этой компании и разрешить "Нафтогазу" создать конкуренцию "газсбытам" в сегменте поставки газа украинцам.

Напомним, 3 апреля Кабинет министров принял решение, которое позволяет НАК "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить устанавливать цены на газ для населения ниже 8,55 грн за кубометр.

Как сообщало РБК-Украина, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев написал премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором предлагает Кабинету министров с 1 апреля отказаться от режима ПСО и либерализовать рынок газа, что приведет к снижению цен на газ для населения.