"Нафтогаз" просит 150 млрд гривен из госбюджета для закупки газа

НАК "Нафтогаз Украины" просит 150 млрд гривен прямого бюджетного финансирования на закупку газа для отопительного сезона. Госкомпания направила соответствующее письмо в Кабинет министров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина. " Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен ".

В НАК признают, что привлечение таких крупных сумм на внешних и внутренних рынках сейчас практически невозможно, а потому предлагают правительству начать финансирование компании для закупки газа напрямую из бюджета. В "Нафтогазе" считают, что это можно сделать путем увеличения уставного капитала компании.

"При таких условиях единственным возможным источником финансирования приобретения импортированного природного газа является финансирование этой закупки из государственного бюджета… Наиболее приемлемым вариантом является увеличение уставного капитала НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в письме НАК в адрес Кабмина.

По документам, имеющимся в распоряжении издания, уставный капитал предлагается увеличить на 150 млрд гривен.