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"Нафтогаз" просить 150 млрд гривень з держбюджету для закупівлі газу

Фото: "Нафтогаз" просить 150 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

НАК "Нафтогаз України" просить 150 млрд гривень прямого бюджетного фінансування на закупівлю газу для опалювального сезону. Держкомпанія направила відповідний лист до Кабінету Міністрів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна. "Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень".

У НАК визнають, що залучення таких великих сум на зовнішніх і внутрішніх ринках зараз практично неможливо, а тому пропонують уряду почати фінансування компанії для закупівлі газу безпосередньо з бюджету. У "Нафтогазі" вважають, що це можна зробити шляхом збільшення статутного капіталу компанії.

"За таких умов єдиним можливим джерелом фінансування придбання імпортованого природного газу є фінансування цієї закупівлі з державного бюджету... Найбільш прийнятним варіантом є збільшення статутного капіталу НАК "Нафтогаз України", - йдеться в листі НАК на адресу Кабміну.

За документами, наявними в розпорядженні видання, статутний капітал пропонується збільшити на 150 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд відмовився від дивідендів "Нафтогазу". Кабінет міністрів змінив розподіл чистого прибутку НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік і розмір річних дивідендів. Компанії залишили 8,5 млрд гривень на закупівлю газу.

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