"Нафтогаз" прокомментировал заявление "Магистральных газопроводов" об анбандлинге

Фото: Нафтогаз (РБК-Украина)

Нафтогаз рассчитывает на сотрудничество с МГУ в соответствии с меморандумом о взаимопонимании

НАК "Нафтогаз Украины" добросовестно сотрудничает с наблюдательным советом ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) и удивлен недавним заявлением этой компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Нафтогаза".

Как отмечается в сообщении, МГУ были основаны Кабинетом министром Украины в ноябре 2016 года как будущий оператор газотранспортной системы после отделения этой функции от "Нафтогаза". Но правительство не определило источников финансирования новой компании и не предусмотрело соответствующие средства в государственном бюджете Украины. В то же время представители правительства и наблюдательного совета МГУ, единственного на данный момент руководящего органа компании, обратились к "Нафтогазу" с просьбой финансировать МГУ.

В "Нафтогазе" напомнили, что в июле 2018 года наблюдательные советы Нафтогаза и МГУ согласовали меморандум о взаимопонимании, который определяет направления сотрудничества двух компаний в процессе анбандлинга. В меморандуме предусматривалось, в частности, что члены наблюдательного совета МГУ будут работать советниками по вопросам анбандлинга наблюдательного совета "Нафтогаза". Согласно меморандуму "Нафтогаз" предложил членам наблюдательного совета МГУ проекты трудовых соглашений.

"Однако в процессе обсуждения оказалось, что этот вариант невозможен, учитывая определенные регуляторные ограничения и потенциальный конфликт интересов. Наблюдательные советы обеих компаний работали над дальнейшими шагами для разблокирования процесса сотрудничества, когда компания МГУ выступила со своим заявлением", - заявили в пресс-службе "Нафтогаза".

"Мы очень удивлены и разочарованы заявлением МГУ в прессе. Анбандлинг – это чрезвычайно важное обязательство Украины и приоритетный для Нафтогаза проект. Мы делаем все возможное, чтобы обе компании плодотворно сотрудничали. Для успешного проведения анбандлинга МГУ и Нафтогаз должны работать в атмосфере взаимного доверия и сосредоточиться на выполнении обязательств и многих масштабных и сложных задач, которые должны быть завершены до конца 2019 года", - сказала председатель наблюдательного совета Нафтогаза Клэр Споттисвуд.

Напомним, в июле 2018 года "Нафтогаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" подписали меморандум ою анбандлинге. МГУ было создано правительством в качестве будущего оператора ГТС Украины.

Как сообщало РБК-Украина, 29 октября наблюдательный совет ПАО "Магистральные газопроводы Украины" обнародовал заявление, в котором прокомментировал процесс андбандлингу. В заявлении говорилось, что на сегодняшний день единственным документом, подписанным между МГУ и НАК "Нафтогаз Украины", является Меморандум о взаимопонимании об отделении оператора газотранспортной системы. "Этот документ имеет общий характер и был подписан с целью сделать первый шаг к сотрудничеству обеих компаний в работе по андбандлингу", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что на сегодняшний день члены наблюдательного совета МГУ не получили никаких предложений от "Нафтогаза" относительно конкретных условий сотрудничества, "которые бы соответствовали законодательству Украины и могли бы быть серьезно рассмотрены наблюдательным советом МГУ".