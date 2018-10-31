"Нафтогаз" прокоментував заяву "Магістральних газопроводів" щодо анбандлінгу

Фото: Нафтогаз (РБК-Україна)

Нафтогаз розраховує на співпрацю з МГУ відповідно до меморандуму про взаєморозуміння

НАК "Нафтогаз України" добросовісно співпрацює з наглядовою радою ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) і здивований нещодавньою заявою цієї компанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "Нафтогазу".

Як зазначається в повідомленні, МГУ були засновані Кабінетом міністром України в листопаді 2016 року як майбутній оператор газотранспортної системи після відокремлення цієї функції від "Нафтогазу". Але уряд не визначив джерел фінансування нової компанії та не передбачив відповідні кошти у державному бюджеті України. Натомість представники уряду та наглядової ради МГУ, єдиного на даний момент сформованого керівного органу компанії, звернулися до "Нафтогазу" з проханням фінансувати МГУ.

У "Нафтогазі" нагадали, що у липні 2018 року наглядові ради Нафтогазу та МГУ погодили меморандум про взаєморозуміння, що визначає напрямки співпраці двох компаній в процесі анбандлінгу. У меморандумі передбачалося, зокрема, що члени наглядової ради МГУ працюватимуть радниками з питань анбандлінгу наглядової ради "Нафтогазу". Відповідно до меморандуму "Нафтогаз" запропонував членам наглядової ради МГУ проекти трудових угод.

"Проте в процесі обговорення виявилося, що цей варіант неможливий з огляду на певні регуляторні обмеження та потенційний конфлікт інтересів. Наглядові ради обох компаній працювали над подальшими кроками для розблокування процесу співпраці, коли компанія МГУ виступила зі своєю заявою", - заявили в прес-службі "Нафтогазу".

"Ми дуже здивовані та розчаровані заявою МГУ в пресі. Анбандлінг – це надзвичайно важливе зобов’язання України та пріоритетний для Нафтогазу проект. Ми робимо все можливе, щоб обидві компанії плідно співпрацювали. Задля успішного проведення анбандлінгу МГУ та Нафтогаз повинні працювати в атмосфері взаємної довіри і зосередитися на виконанні зобов’язань та багатьох масштабних і складних завдань, які мають бути завершені до кінця 2019 року", - сказала голова наглядової ради Нафтогазу Клер Споттісвуд.

Нагадаємо, в липні 2018 року "Нафтогаз" і ПАТ "Магістральні газопроводи України" підписали меморандум про анбандлінг. МГУ було створено урядом в якості майбутнього оператора ГТС України.

29 жовтня наглядова рада ПАТ "Магістральні газопроводи України" оприлюднила заяву, в якому прокоментувала процес андбандлінгу. У заяві говорилося, що на сьогоднішній день єдиним документом, підписаним між МДУ і НАК "Нафтогаз України", є Меморандум про взаєморозуміння про відділення оператора газотранспортної системи. "Цей документ має загальний характер і був підписаний з метою зробити перший крок до співпраці обох компаній в роботі щодо андбандлінгу", - йдеться в повідомленні.

У заяві також наголошується, що на сьогоднішній день члени наглядової ради МГУ не отримали ніяких пропозицій від "Нафтогазу" щодо конкретних умов співпраці, "які б відповідали законодавству України і могли б бути серйозно розглянуті наглядовою радою МГУ".