Набсовет "Магистральных газопроводов Украины" сделал заявление об анбандлинге

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В МГУ отмечают, что пока что ничего конкретного с "Нафтогазом" не подписывали

На сегодняшний день единственным документом, подписанным между ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) и НАК "Нафтогаз Украины", является Меморандум о взаимопонимании об отделении оператора газотранспортной системы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление наблюдательного совета МГУ.

"Этот документ имеет общий характер и был подписан с целью сделать первый шаг к сотрудничеству обеих компаний в работе по андбандлингу", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что на сегодняшний день члены наблюдательного совета МГУ не получили никаких предложений от "Нафтогаза" относительно конкретных условий сотрудничества, "которые бы соответствовали законодательству Украины и могли бы быть серьезно рассмотрены наблюдательным советом МГУ".

Напомним, в июле 2018 года "Нафтогаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" подписали меморандум ою анбандлинге. МГУ было создано правительством в качестве будущего оператора ГТС Украины.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на источник в правительстве, премьер-министр Владимир Гройсман согласился с тем, что анбандлинг (разделение НАК на компании) и поиск партнера для газотранспортной системы Украины - компетенция наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и руководства компании.