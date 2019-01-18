"Нафтогаз" прокомментировал решение суда кантона Цуг по взысканию с "Газпрома"

Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Суд снял предварительный арест с дебиторской задолженности "Газпрома"

Суд швейцарского кантона Цуг 16 января вынес постановление в деле по иску "Нафтогаза" против "Газпрома" относительно принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в кантоне Цуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, суд подтвердил, что решение по транзитному делу от 28 февраля 2018 года, обязывающее "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с процентами, имеет силу и подлежит исполнению, а апелляция "Газпрома" в Швеции никоим образом на это не влияет.

"Однако суд снял предварительный арест с дебиторской задолженности "Газпрома, так как наличие таковой не было подтверждено", - добавили в пресс-службе.

"Нафтогаз" продолжает добиваться принудительного взыскания с Газпрома 2,56 млрд долларов в нескольких юрисдикциях всеми возможными юридическими средствами и планирует свои дальнейшие действия в Швейцарии, отмечается в сообщении.

Напомним, суд швейцарского кантона Цуг отменил решение об обеспечительных мерах на акции российской компании "Газпром" в "Северном потоке".

Ранее Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром".