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"Нафтогаз" прокоментував рішення суду кантону Цуг щодо стягнення з "Газпрому"

Новини » Енергетика    18.01.2019 - 17:57
"Нафтогаз" прокоментував рішення суду кантону Цуг щодо стягнення з "Газпрому"
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Суд зняв попередній арешт з дебіторської заборгованості "Газпрому"

Суд швейцарського кантону Цуг 16 січня виніс постанову в справі за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому" щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в кантоні Цуг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

За даними прес-служби, суд підтвердив, що рішення у транзитній справі від 28 лютого 2018 року, що зобов'язує "Газпром" заплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів з відсотками, має силу і підлягає виконанню, а апеляція "Газпрому" в Швеції жодним чином на це не впливає.

"Проте суд зняв попередній арешт з дебіторської заборгованості "Газпрому, оскільки наявність такої не було підтверджено", - додали в прес-службі.

"Нафтогаз" продовжує домагатися примусового стягнення з Газпрому 2,56 млрд доларів в декількох юрисдикціях усіма можливими юридичними засобами і планує свої подальші дії у Швейцарії, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, суд швейцарського кантону Цуг скасував рішення про забезпечувальні заходи на акції російської компанії "Газпром" в "Північному потоці".

Раніше Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій Nord Stream AG Nord Stream 2 AG, які належать ВАТ "Газпром".

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