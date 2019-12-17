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Нафтогаз прогнозирует резкий рост цен на газ без транзита

Новости » Политика     17.12.2019 - 19:38
Нафтогаз прогнозирует резкий рост цен на газ без транзита

Тариф на транспортировку газа может возрасти даже в два раза

НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует резкий рост цен на газ, в случае отсутствия транзита с 1 января 2020 года цены на природный газ могут достичь 10 751 грн за тысячу кубометров без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Сообщается, что если Украина не подпишет новый контракт, на стоимость цены на газ будут влиять неэкономические факторы, что может существенно повлиять на конечную цену.

"Тариф на транспортировку газа может возрасти даже в два раза. Но за счет фиксации гарантированной цены конечный потребитель практически не почувствует этого. Почему цена на транспортировку возрастет? Потому НКРЕКП считает тариф на транспортировку в условиях, когда нет заказанных объемов транспортировки. Если бы Газпром заказал объемы транспортировки и мы все расходы поделили бы на объемы транспортировки, то тариф бы не вырос", - объяснил Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Напомним, фиксированная цена на газ для населения до конца отопительного периода составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС без транспортировки. На сегодня в Украине цена на газ для населения составляет 5878 гривен за тысячу кубометров, а для промышленности - 7755 гривен. При этом только для промышленности цена является рыночной, хотя с 1 января 2020 такой механизм формирования цены должен применяться ко всем потребителям.

Как сообщает РБК-Украина "Нафтогаз" установил цены на газ с января 2020 года. Для промышленных потребителей в январе будет действовать цена 5500 гривен за тысячу кубометров газа без НДС и затрат на транспортировку.

Назван размер гарантированной цены на газ
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