Нафтогаз прогнозує різке зростання цін на газ без транзиту

Тариф на транспортування газу може зрости, навіть у два рази

НАК "Нафтогаз України" прогнозує різке зростання цін на газ, у разі відсутності транзиту з 1 січня 2020 року ціни на природний газ можуть досягти 10 751 грн за тисячу кубометрів без урахування ПВД та тарифів на транспортування і розподіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики та захисту довкілля.

Зазначається, що якщо Україна не підпише новий контракт, на вартість ціни на газ будуть впливати неекономічні фактори, що може суттєво вплинути на кінцеву ціну.

"Тариф на транспортування газу може зрости, навіть у два рази. Але за рахунок фіксації гарантованої ціни кінцевий споживач майже не відчує цього. Чому ціна на транспортування зросте? Бо НКРЕКП рахує тариф на транспортування за умов, коли немає замовлених обсягів транспортування. Якщо б Газпром замовив обсяги транспортування і ми всі витрати поділили б на обсяги транспортування, то тариф би не виріс", - пояснив Міністр енергетики та захисту довкілля України

Нагадаємо, фіксована ціна на газ для населення до кінця опалювального періоду становитиме 6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ без транспортування. На сьогодні в Україні ціна на газ для населення становить 5878 гривень за тисячу кубометрів, а для промисловості - 7755 гривень. При цьому тільки для промисловості ціна є ринковою, хоча з 1 січня 2020 такий механізм формування ціни має застосовуватися до всіх споживачів.

Як повідомляє РБК-Україна, "Нафтогаз" встановив ціни на газ з січня 2020 року. Для промислових споживачів в січні буде діяти ціна 5500 гривень за тисячу кубометрів газу без ПДВ і витрат на транспортування.