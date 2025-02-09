"Нафтогаз" продавав газ дешевше комерційним фірмам, а тепер імпортує за вищою ціною, - експерт

"Лікарі кажуть, що визнання проблеми - перший крок до її вирішення. Однак з цим є проблеми. Поки ми всі напружено стежили за станом енергогенерації в умовах російських обстрілів, НАК "Нафтогаз України" повністю провалив підготовку до зими", - наголосив Магда.

Експерт звернув увагу на суперечливу політику компанії.

"Дуже дивно виглядає історія, коли "Нафтогаз України" продавав газ комерційним фірмам за однією ціною, а зараз намагається закрити дірки у балансі, імпортуючи блакитне паливо за ціною, яка кратно вища ціни продажу. Очевидно, що причинами такого "бізнесу" в умовах війни повинні зацікавитися правоохоронці, але вони працюють за політичними вказівками", - зазначив Магда.

За його словами, побутові споживачі навряд чи відчують дефіцит - влада не ризикуватиме соціально вибухонебезпечною ситуацією напередодні можливих виборів. Натомість промисловість отримає значний удар.

"Дефіцит газу завжди спричиняє зростання ціни на нього, яке боляче вдарить по всіх підприємствах, яким потрібен газ", - попередив Магда.

За його словами, рішення щодо припинення транзиту російського газу було обґрунтованим, однак запасних варіантів постачання уряд не продумав.

"Погана новина для промислових споживачів полягає у тому, що "дешевого" газу більше не буде. Питання тепер стоїть інакше - чи буде газ, чи ні", - підкреслив експерт.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна додатково потребує не менше 1 млрд куб. м до кінця 2025 року. За його словами, значний ризик для газової безпеки створюють російські обстріли.