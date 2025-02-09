"Нафтогаз" продавал газ дешевле коммерческим фирмам, а теперь импортирует по более высокой цене, - эксперт

"Врачи говорят, что признание проблемы - первый шаг к ее решению. Однако с этим есть проблемы. Пока мы все напряженно следили за состоянием энергогенерации в условиях российских обстрелов, НАК "Нафтогаз Украины" полностью провалил подготовку к зиме", - подчеркнул Магда.

Эксперт обратил внимание на противоречивую политику компании.

"Очень странно выглядит история, когда "Нафтогаз Украины" продавал газ коммерческим фирмам по одной цене, а сейчас пытается закрыть дыры в балансе, импортируя голубое топливо по цене, которая кратно выше цены продажи. Очевидно, что причинами такого "бизнеса" в условиях войны должны заинтересоваться правоохранители, но они работают по политическим указаниям", - отметил Магда.

По его словам, бытовые потребители вряд ли почувствуют дефицит - власть не будет рисковать социально взрывоопасной ситуацией накануне возможных выборов. Зато промышленность получит значительный удар.

"Дефицит газа всегда вызывает рост цены на него, который больно ударит по всем предприятиям, которым нужен газ", - предупредил Магда.

По его словам, решение о прекращении транзита российского газа было обоснованным, однако запасных вариантов поставок правительство не продумало.

"Плохая новость для промышленных потребителей заключается в том, что "дешевого" газа больше не будет. Вопрос теперь стоит иначе - будет ли газ или нет", - подчеркнул эксперт.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина дополнительно потребует не менее 1 млрд куб. м до конца 2025 года. По его словам, значительный риск для газовой безопасности создают российские обстрелы.