"Нафтогаз" продает газ отдельным компаниям по ценам на 10-17% ниже рыночных

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)

Ряду компаний "Нафтогаз" предлагает купить газ с дисконтом

Компании НАК "Нафтогаз" предлагают газ определенным компаниям по цене на 10-17% ниже рыночных, зафиксированных на Украинской энергетической бирже (средне и долгосрочный рынок).

Об этом свидетельствуют коммерческие предложения "Нафтогаза", имеющиеся в распоряжении РБК-Украина.

Стоит отметить, что в Украине для промышленных предприятий работает открытый рынок газа, со своей биржевой площадкой, котировками, среднесрочными контрактами, суточным рынком и прочими инструментами.

Такая схема была поддержана большинством игроков на рынке и должна была приблизить украинский газовый рынок к европейским стандартам.

Реализацией природного газа промпредприятиям в группе НАК "Нафтогаз" занимаются две компании: "Нафтогаз Трейдинг", которая работает на Украинской энергетической бирже, и "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая работает по прямым договорам с потребителями.

Типовые тексты коммерческих предложений "ГК "Нафтогаз Украины", которые оказались в распоряжении редакции, свидетельствуют о том, что 2 июня компания предлагала купить у нее газ за 2406 гривны за тыс. кубометров в то время как "Нафтогаз Трейдинг" продавал газ на УЭБ по 2675 гривен. В итоге цена коммерческого предложения на 10% ниже биржевой.

Кроме того, 17 июня ГК предлагало контрагентам купить газ по 2760 гривен/тыс. кубометров, тогда как на бирже "Нафтогаз Трейдинг" выставлял товар по 3202 гривен, дисконт составил почти 14%.

19 июня цена коммерческого предложения была 2850 гривен/тыс.кубометров (при условии предоплаты), а на бирже группа продавала газ по 3440 гривен. Дисконт вырос до 17%.

22 июня дисконт снизился до 11% - цена коммерческого предложения была 3060 гривен/тыс. кубометров, тогда как на следующий день "Нафтогаз Трейдинг" продавал газ на бирже по 3458 гривен.

Таким образом, ряду компаний "Нафтогаз" предлагает купить газ с дисконтом, при этом в предложениях не указывается ни длительность, ни сроки контактов.

Примечательно, что значительная часть имеющегося в распоряжении НАКа газа закуплена в конце 2019 года в период неопределенности относительно судьбы нового транзитного контракта с "Газпромом", и по ценам значительно выше нынешних.

Напомним, ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июля 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Цены зависят от условий поставки.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения в июне 2020 года на уровне 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров.

Таким образом цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года (2 275,72 грн за 1 тыс. кубометров).

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Автор: РБК-Украина