"Нафтогаз" продає газ окремим компаніям за цінами на 10-17% нижче ринкових

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)

Ряду компаній "Нафтогаз" пропонує купити газ з дисконтом

Компанії НАК "Нафтогаз" пропонують газ певним компаніям за ціною на 10-17% нижче ринкових, зафіксованих на Українській енергетичній біржі (середньо та довгостроковий ринок).

Про це свідчать комерційні пропозиції "Нафтогазу", що є у розпорядженні РБК-Україна.

Варто відзначити, що в Україні для промислових підприємств працює відкритий ринок газу, зі своїм біржовим майданчиком, котируваннями, середньостроковими контрактами, добовим ринком та іншими інструментами.

Така схема була підтримана більшістю гравців на ринку і повинна була наблизити український газовий ринок до європейських стандартів.

Реалізацією природного газу промпідприємствам в групі НАК "Нафтогаз" займаються дві компанії: "Нафтогаз Трейдинг", яка працює на Українській енергетичній біржі, і "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка працює за прямими договорами зі споживачами.

Типові тексти комерційних пропозицій "ГК "Нафтогаз України", які опинилися у розпорядженні редакції, свідчать про те, що 2 червня компанія пропонувала купити в неї газ за 2406 гривні за тис. кубометрів, в той час як "Нафтогаз Трейдинг" продавав газ на КЕБ за 2675 гривень. В підсумку ціна комерційної пропозиції на 10% нижче біржової.

Крім того, 17 червня ЦК пропонував контрагентам купити газ по 2760 гривень/тис. кубометрів, тоді як на біржі "Нафтогаз Трейдинг" виставлявся товар за 3202 гривень, дисконт склав майже 14%.

19 червня ціна комерційної пропозиції була 2850 гривень/тис. кубометрів (за умови попередньої оплати), а на біржі група продавала газ по 3440 гривень. Дисконт зріс до 17%.

22 червня дисконт знизився до 11% - ціна комерційної пропозиції була 3060 гривень/тис. кубометрів, тоді як на наступний день "Нафтогаз Трейдинг" продавав газ на біржі за 3458 гривень.

Таким чином, ряду компаній "Нафтогаз" пропонує купити газ з дисконтом, при цьому в пропозиціях не вказується ні тривалість, ні терміни контактів.

Примітно, що значна частина наявного в розпорядженні НАКу газу закуплена в кінці 2019 року в період невизначеності щодо долі нового транзитного контракту з "Газпромом", і за цінами, значно вищими за нинішні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 липня 2020 року, для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів. Ціни залежать від умов поставки.

Раніше НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на газ для потреб населення в червні 2020 року на рівні 2 142,280 грн за 1 тис. кубометрів.

Таким чином ціна газу для населення в червні буде на 5,9% нижче, ніж у травні 2020 року (2 275,72 грн за 1 тис. кубометрів).

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Автор: РБК-Україна