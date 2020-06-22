ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Нафтогаз" повысил цену газа для промышленности

Новости » Экономика     22.06.2020 - 15:19
"Нафтогаз" повысил цену газа для промышленности
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены пошли вверх после длительного падения

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 июля 2020 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Цены зависят от условий поставки.

Об этом сообщается на сайте НАК.

"Нафтогаз" предлагает газ по цене 2 975,00 - 3 459,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

По сравнению с ценами на июнь 2020 года в июле цены вырастут на 8,7-9,7% в зависимости от условий поставки.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для промышленности в июне на на 19,0-20,7% до 2 713,00 - 3 182,00 грн/тыс. куб. м.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения в июне 2020 года на уровне 2 142,280 грн за 1 тыс. кубометров.

Таким образом цена газа для населения в июне будет на 5,9% ниже, чем в мае 2020 года (2 275,72 грн за 1 тыс. кубометров).

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины газНафтогаз УкраиныЦена на газ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь