"Нафтогаз" приветствует позицию США по недопущению строительства "Северного потока 2"

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

США продолжат работать над тем, чтобы остановить кремлевский проект

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев высоко оценил принципиальную позицию американской власти и ее намерениt продолжать усилия для недопущения строительства газопровода "Северный поток 2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

Во время заседания украинско-американской комиссии стратегического партнерства 16 ноября в Вашингтоне Коболев отметил, что "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Украины и противоречит долговременным интересам Евросоюза.

"Наши американские партнеры настойчиво и последовательно доводят до европейских коллег информацию о многочисленных рисках, которые несет "Северный поток 2". Главные из этих рисков - разрушение единства позиции европейских стран, создание отдельных групп, зависимых от Газпрома, девальвация принципов равенства, недискриминации и совместного развития, на которых был основан Европейский Союз, на которых основаны базовые институты в энергетической сфере, к которым присоединилась и Украина", - отметил Андрей Коболев.

В свою очередь государственный секретарь США Майк Помпео по итогам переговоров отметил, что США продолжат работать над тем, чтобы остановить проект "Северный поток 2", "который вредит экономической и стратегической безопасности Украины, а также ставит под угрозу суверенитет других европейских стран, которые зависят от российского газа".

"Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвами такого же политического и экономического давления, который Россия пытается использовать против Украины с тех пор, когда она освободилась от своих советских оков", - цитирует Помпео пресс-служба "Нафтогаза".

Украинскую делегацию в Вашингтоне возглавляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в ее состав также включены представители Совета национальной безопасности и обороны Украины, Министерства иностранных дел, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства экономического развития и торговли, Министерства юстиции, Администрации президента, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, а также председатель Центральной избирательной комиссии, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Соединенных Штатах Америки

Напомним, ранее после переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и Украина будут продолжать работать над остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".

Ранее РБК-Украина сообщало, что российская компания "Газпром" намерена достроить газопровод "Северный поток-2" несмотря на возможные санкции США.