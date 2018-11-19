"Нафтогаз" вітає позицію США щодо недопущення будівництва "Північного потоку 2"

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

США продовжать працювати над тим, щоб зупинити кремлівський проект

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв високо оцінив принципову позицію американської влади і її намір продовжувати зусилля для недопущення будівництва газопроводу "Північний потік 2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

Під час засідання українсько-американської комісії стратегічного партнерства 16 листопада у Вашингтоні Коболєв зазначив, що "Північний потік 2" загрожує енергетичній безпеці України та суперечить довготривалим інтересам Євросоюзу.

"Наші американські партнери наполегливо та послідовно доводять до європейських колег інформацію про численні ризики, які несе "Північний потік 2". Найголовніші з цих ризиків - руйнування єдності позиції європейських країн, створення окремих груп, залежних від Газпрому, девальвація принципів рівності, недискримінації та спільного розвитку, на яких був заснований Європейський Союз, на яких ґрунтуються базові інституції в енергетичній сфері, до яких приєдналась і Україна", - зазначив Андрій Коболєв.

У свою чергу державний секретар США Майк Помпео за підсумками переговорів зазначив, що США продовжать працювати над тим, щоб зупинити проект "Північний потік 2", "який шкодить економічній та стратегічній безпеці України, а також ставить під загрозу суверенітет інших європейських країн, які залежать від російського газу".

"Ми не хочемо, щоб наші європейські друзі стали жертвами такого ж політичного та економічного тиску, який Росія намагається використовувати проти України з тих пір, коли та позбавилася своїх радянських кайданів", - цитує Помпео прес-служба "Нафтогазу".

Українську делегацію у Вашингтоні очолює міністр закордонних справ України Павло Клімкін, до її складу також включені представники Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства юстиції, Адміністрації президента, Міністерства оборони, Служби безпеки України, а також голова Центральної виборчої комісії, надзвичайний та повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки.

Нагадаємо, раніше після переговорів з очільником МЗС України Павлом Клімкіним держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть працювати над зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російська компанія "Газпром" має намір добудувати газопровід "Північний потік-2" незважаючи на можливі санкції США.