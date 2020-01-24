"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в 30 городах

НАК "Нафтогаз Украины" предупредил о риске прекращения газоснабжения с 1 февраля 2020 года для 37 производителей тепла, которые не выполняют требования расчетов для получения газа в рамках ПСО. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 23 января 2020 года предприятиям теплоэнергетики для продолжения получения газа с 1 февраля в рамках ПСО необходимо уплатить свыше 454,4 млн грн. Окончательный расчет за газ, потребленный в декабре 2019 года, должен быть осуществлен до 25 января.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно предупредила эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов для избежания прекращения газоснабжения", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" напомнили, что правительственное постановление № 867 предусматривает, что обязательными условиями поставки газа производителям тепла являются:

∙ подписание договора с "Нафтогазом" в соответствии с законодательством;

∙ выполнение хотя бы одного из условий:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% (без учета штрафных санкций); или

- заключение с "Нафтогазом" и выполнение договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ

согласование с Нафтогазом и исполнительным органом местного совета графика погашения задолженности до 2021 года, его соблюдение и уплата текущих платежей.

"Во всех других случаях "Нафтогаз" не имеет правовых оснований для поставки газа теплопроизводителям и подписание с ними актов приемки-передачи газа на льготных условиях", - отметили в пресс-службе.

Отметим, что группа "Нафтогаз" за январь-сентябрь 2019 года получила чистую прибыль в размере 21,3 млрд грн. Результатом деятельности по продаже природного газа в рамках ПСО стала прибыль в размере 17,2 млрд грн.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в декабре 2019 года составила 4130 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%.