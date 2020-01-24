"Нафтогаз" заявив про загрозу зриву опалювального сезону в 30 містах

НАК "Нафтогаз України" попередив про ризик припинення газопостачання з 1 лютого 2020 року 37 виробників тепла, які не виконують вимоги щодо розрахунків для отримання газу в межах ПСО. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Як зазначили в прес-службі, станом на 23 січня 2020 року підприємствам теплоенергетики для продовження отримання газу з 1 лютого в рамках ПСО необхідно сплатити понад 454,4 млн грн Остаточний розрахунок за газ, спожитий у грудні 2019 року, має бути здійснений до 25 січня.

"Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в 30 містах в опалювальний період. Компанія письмово повідомила ці підприємства про необхідність проведення термінових розрахунків для уникнення припинення газопостачання", - йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" нагадали, що урядова постанова № 867 передбачає, що обов’язковими умовами постачання газу виробникам тепла є:

∙ підписання договору з "Нафтогазом" відповідно до законодавства;

∙ виконання хоча б однієї з умов нижче:

- дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (без урахування штрафних санкцій); або

- укладення з "Нафтогазом" та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ.

- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.

"У всіх інших випадках "Нафтогаз" не має правових підстав для постачання газу тепловиробникам та підписання з ними актів передачі-приймання газу на пільгових умовах", - зазначили в прес-службі.

Зазначимо, група "Нафтогаз" за січень-вересень 2019 року отримала чистий прибуток у розмірі 21,3 млрд грн. Результатом діяльності з продажу природного газу в рамках ПСО став прибуток у розмірі 17,2 млрд грн.

Нагадаємо, середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2019 року склала 4130 грн за 1 тисячу кубометрів. У порівнянні з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 54,4%.