ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Цена на газ для промпотребителей уменьшится в декабре

Новости » Экономика    22.11.2018 - 13:11
Цена на газ для промпотребителей уменьшится в декабре
Фото: Нафтогаз (РБК-Украина/Виталий Носач)

В декабре потребители будут платить на 16,5% меньше

НАК "Нафтогаз" обнародовал 22 ноября ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 декабря 2018 года, для промышленных потребителей и других объектов хозяйствования. Отмечается, что цена снижена по сравнению с прошлым месяцем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

По сравнению с ценами в ноябре, в следующем месяце цена будет снижена на 16,5-17%.

Отмечается. что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированны в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 9 294,00-10 150,00 грн/тыс. куб. м (без НДС)", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что задолженность контрагентов, которые получают газ от "Нафтогаза" на льготных условиях, составила 48,5 млрд гривен, то есть уменьшилась на 422 млн гривен, или на 0,9% за неделю.

Напомним, по словам председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, с начала этого года за 10 месяцев "Нафтогаз" заплатил в госбюджет Украины около 103 млрд гривен, что составляет 17% от всех бюджетных поступлений.

 

Саботаж балансировки газа угрожает отопительному сезону, - "Нафтогаз" "Нафтогаз" назвал условие для резкого падения потребления газа населением
Новости Украины природный газНафтогаз УкраиныЦена на газ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь