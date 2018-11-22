Цена на газ для промпотребителей уменьшится в декабре

Фото: Нафтогаз (РБК-Украина/Виталий Носач)

В декабре потребители будут платить на 16,5% меньше

НАК "Нафтогаз" обнародовал 22 ноября ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 декабря 2018 года, для промышленных потребителей и других объектов хозяйствования. Отмечается, что цена снижена по сравнению с прошлым месяцем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК.

По сравнению с ценами в ноябре, в следующем месяце цена будет снижена на 16,5-17%.

Отмечается. что предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированны в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 9 294,00-10 150,00 грн/тыс. куб. м (без НДС)", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что задолженность контрагентов, которые получают газ от "Нафтогаза" на льготных условиях, составила 48,5 млрд гривен, то есть уменьшилась на 422 млн гривен, или на 0,9% за неделю.

Напомним, по словам председателя НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, с начала этого года за 10 месяцев "Нафтогаз" заплатил в госбюджет Украины около 103 млрд гривен, что составляет 17% от всех бюджетных поступлений.