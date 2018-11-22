Ціна на газ для промспоживачів зменшиться у грудні

Фото: Нафтогаз (РБК-Україна/Віталій Носач)

Наступного місяця споживачі платитимуть на 16,5% менше

НАК "Нафтогаз" оприлюднив 22 листопада цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 грудня 2018 року, для промислових споживачів та інших об'єктів господарювання. Зазначається, що ціну знижена у порівнянні з минулим місяцем, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НАК.

У порівнянні з цінами у листопаді, наступного місяця ціни зменшено на 16,5-17%.

азначається. що запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

"В залежності від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 9 294,00-10 150,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ)", - йдеться у повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах, склала 48,5 млрд гривень, тобто зменшилась на 422 млн гривень, або на 0,9% за тиждень.

Нагадаємо, за словами голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, від початку цього року за 10 місяців "Нафтогаз" сплатив до держбюджету України близько 103 млрд гривень, що становить 17% від всіх бюджетних надходжень.