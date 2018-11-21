Польша готова частично отказаться от спорной судебной реформы

Фото: Верховный суд Польши (wyborcza.pl)

Правящая польская партия представила проект закона, изменяющий некоторые положения спорной судебной реформы

Правящая польская национал-консервативная партия "Закон и справедливость" сегодня, 21 ноября, представила проект закона, изменяющий некоторые положения спорной судебной реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Проектом закона предполагается отменить пункт, согласно которому возраст выхода членов Верховного суда на пенсию снижался с 70 до 65 лет.

Напомним, Европейская комиссия решила подать в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы. В частности, Еврокомиссия расценила судебную реформу Польши как нарушение законодательства Евросоюза. В частности, Варшаву обвиняют в "подрыве принципа независимости судебных органов".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Польшу исключили из Европейской сети советов по вопросам судебной власти. Отметим, Брюссель уже начал санкционную процедуру против Варшавы в связи с "системными угрозами" верховенству права. Такая процедура может привести к временному лишению государства права голоса в ЕС.

Еврокомиссию не устраивает норма, согласно которой 27 из 72 судей польского Верховного суда должны уйти в вынужденную отставку. Подобные нормы, как посчитали в Еврокомиссии, подрывают принцип независимости судебных органов, в том числе, принцип несменяемости судей, что является нарушением Договора о Европейском союзе.

В то же время польская сторона считает претензии Еврокомиссии необоснованными.