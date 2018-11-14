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"Нафтогаз" предоставил номинации на газ для Бердянска

Новости » Энергетика    14.11.2018 - 16:28
"Нафтогаз" предоставил номинации на газ для Бердянска
Фото: "Нафтогаз-Украины" (Андрей Коваль/РБК-Украина)

ЧАО "Приазовкурорт", которое обслуживает город, предоставило график погашения долгов

НАК "Нафтогаз Украины" предоставила номинации на газ Частному акционерному обществу (ЧАО) "Приазовкурорт", которое обслуживает Бердянск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" в Twitter.

Отмечается, что "Приазовкурорт" предоставила график погашения долгов, необходимый согласно действующему законодательству.

"Бердянск: ЧАО "Приазовкурорт"  предоставила график погашения долгов, им предоставлены номинации", - говорится в сообщении.

&quot;Нафтогаз&quot; предоставил номинации на газ для БердянскаНапомним, как ранее сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз" сейчас не имеет возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям, в том числе, 12 большим, из девяти регионов. Это, в частности, касается таких городов как Кривой Рог, Смела, Северодонецк, Первомайск и Шепетовка.

Теплопроизводители, которые обеспечивают жителей указанных регионов теплом и горячей водой, накопили значительную задолженность, не выполняют графики ее погашения или в предыдущем периоде рассчитались с "Нафтогазом" менее чем за 90% использованного газа.

Кроме того, АО "Херсонская теплоэлектроцентраль" сегодня, 14 ноября, начала работу в штатном режиме.

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