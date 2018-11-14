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Херсонская ТЭЦ начала работу в штатном режиме

Новости » Энергетика    14.11.2018 - 15:15
Херсонская ТЭЦ начала работу в штатном режиме
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отопление в домах пообещали включить через несколько дней

АО "Херсонская теплоэлектроцентраль" сегодня, 14 ноября, начала работу в штатном режиме. Об этом сообщил заместитель председателя областной государственной администрации Александр Адамчик, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

"Котельная Херсонской ТЭЦ была запущена в работу бригадой работников АО "Херсонгаза" согласно протоколу решения заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, несмотря на отсутствие номинаций на подачу тепла. Сейчас ТЭЦ работает не на мазуте, а именно на газу в штатном режиме", - сообщил он.

Также отмечается, отопление в домах включат через несколько дней.

Напомним, в школах Херсона с 14 по 17 ноября текущего года из-за отсутствия отопления будет приостановлено обучение. 

Добавим, что НАК "Нафтогаз Украины" не имеет оснований для поставок природного газа АО "Криворожская теплоцентраль" и АО "Херсонская ТЭЦ", поскольку они не обеспечили должного уровня оплаты за газ и не согласовали график погашения задолженности.

Отметим, что сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил местным властям получить в собственность государственные теплоцентрали.

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Темы: Отопительный сезон
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