"Нафтогаз" предложил новую цену на газ

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предлагает газ для нужд населения на условиях ПСО по уменьшенной цене. Новая цена на газ 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже чем та, что действовала в апреле, сообщает пресс-служба компании.

Как сообщили в пресс-службе, НАК "Нафтогаз Украины" разослала контрагентам дополнительные соглашения, содержащие новую цену газа при поставках на условиях ПСО.

"Цена определена с учетом требований правительственных постановлений от 8 мая 2019 г. №380 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 г. №293" и от 19 октября 2018 г. № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" и составляет 5990 грн за тыс. куб. м без учета НДС и стоимости доставки. Новая цена 245 грн за тыс. куб. м или почти на 4% ниже чем та, что действовала в апреле", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кабмине сообщали, что цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго и поставщиков в мае составят 8 247 гривен за тысячу кубических метров.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что правительственное решение о снижении цен на газ для населения полностью соответствует программе сотрудничества с МВФ. По ее словам, цены на основании постановления Кабмина № 867 (специальные обязательства) будут работать как потолок цен на газ для населения до конца этого года.