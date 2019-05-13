"Нафтогаз" запропонував нову ціну на газ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

НАК "Нафтогаз України" розіслала контрагентам додаткові угоди, які містять нову ціну газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" пропонує газ для потреб населення на умовах ПСО за зменшеною ціною. Нова ціна на газ 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні, повідомляє прес-служба компанії.

Як повідомили у прес-службі, НАК "Нафтогаз України" розіслала контрагентам додаткові угоди, які містять нову ціну газу при постачанні на умовах ПСО.

"Ціна визначена з урахуванням вимог урядових постанов від 8 травня 2019 р. №380 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. №293" та від 19 жовтня 2018 р. № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу" і складає 5990 грн за тис. куб. м без урахування ПДВ і вартості доставки. Нова ціна на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Кабміні повідомляли, що ціни на газ для підприємств теплокомуненерго і постачальників у травні складуть 8 247 гривень за тисячу кубічних метрів.

Раніше міністр фінансів Оксана Маркарова заявляла, що урядове рішення про зниження цін на газ для населення повністю відповідає програмі співпраці з МВФ. За її словами, ціни на підставі постанови Кабміну № 867 (спеціальні зобов'язання) будуть працювати як стеля цін на газ для населення до кінця цього року.