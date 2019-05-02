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"Нафтогаз" пояснил отсутствие горячей воды в Ровно и Чернигове


Местные поставщики горячей воды не платят за газ

НАК "Нафтогаз Украины" объясняет отключение горячего водоснабжения в городах Ровно и Чернигов невыполнением местными поставщиками минимально необходимого уровня расчетов за газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компанії.

Как отметили в пресс-службе, ООО "Ровнотеплоэнерго" не подписало с "Нафтогазом" дополнительного соглашения на закупку газа в мае. Задолженность предприятия за предыдущие месяцы составляет 285,4 млн грн; для возобновления газоснабжения, согласно Положения о ПСО, "Ровнотеплоэнерго" должно уплатить 60,6 млн грн и подписать с "Нафтогазом" соглашение.

В то же время ПАО "Облтеплокоммунэнерго" (Чернигов) имеет договор на поставку газа в мае, но не выполняет необходимые условия относительно расчетов, установленные Кабмином. Текущая задолженность предприятия составляет 428,2 млн грн; для возобновления поставок газа компания должна уплатить 146,6 млн грн, отметили в "Нафтогазе".

"Нафтогаз призывает теплопроизводителей прекратить манипуляции общественным мнением и добросовестно выполнять свои контрактные обязательства", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 мая вступает в силу статья закона "О жилищно-коммунальных услугах" о пене за жилищно-коммунальные услуги. Согласно статье 26, размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком. Но он не может быть выше 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

Напомним, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2019 года составила 69,4 млрд грн, что на 6,8 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

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