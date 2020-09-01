"Нафтогаз" повысил цену газа для населения почти в 1,5 раза

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%).

Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, "Нафтогаз" повышает годовую цену на газ для населения. В первые две недели сентября годовую цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа повышается до 5,24 грн/куб. м.

При этом в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что по новым правилам работы рынка природного газа население (бытовые потребители) может покупать газ напрямую у ГК "Нафтогаз Украины" либо у любого другого поставщика. При этом доля компании в поставках газа населению составляет 2%.

В группу "Нафтогаз" входят компании, поставляющие газ бытовым и небытовым потребителям. Газсбыты, которые поставляют природный газ для населения, могут приобрести ресурс у ГК "Нафтогаз Трейдинг" по годовому контракту с ежемесячным формульным пересмотром цены.

Как сообщало РБК-Украина, ГК "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в августе 2020 года на уровне 3,24 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с июлем цена газа выросла на 270 гривен (на 9%).

В августе газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" определила годовую цену на газ для населения на уровне 4,73 гривен за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Напомним, постановление правительства о возложении на "Нафтогаз" специальных обязательств на рынке газа (ПСО) прекратило действовать с 1 августа 2020 года.

Это означает, что в Украине начал работать рынок газа для населения и украинцы сами могут свободно менять газового поставщика, а единой цены газа больше нет.