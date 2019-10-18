"Нафтогаз" повысил цену на газ для промышленности

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в ноябре повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 19,6% (на 1 тыс. 154,4 грн) по сравнению с октябрем- до 7 тыс. 33,2 грн за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 18,4% (на 1,206 тыс. грн) - до 7 тыс. 755,6 грн за 1 тыс. куб. м.

Напомним, "Нафтогаз Украины" предъявит российскому "Газпрому" иск на 11 млрд долларов, что может стать компенсацией в случае прекращения транзита.

Также РБК-Украина сообщало, что "Нафтогаз Украины" снизил цены на природный газ в октябре 2019 года для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях.

По сравнению с сентябрем цена снижена на 4,9% до 4 272,76 грн за тысячу кубометров. Таким образом, с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена на 32%.