"Нафтогаз" снова повышает цену на закупку газа в августе

Поставщики газа игнорируют предложенные "Нафтогазом" закупочные цены

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" повышает цену предложения на закупку газа на внутреннем рынке в августе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК.

Сообщается, что с учетом предложений участников рынка "Нафтогаз" повышает цену предложения на закупку в августе газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий с 8 088,00 до 8 209,00 гривен за тыс. кубометров (без НДС).

Отметим, в июле "Нафтогаз" объявлял тестовую закупку газа по цене 7 629,00 гривен за тыс. кубометров (без НДС), в июне - по цене 6 900,00 гривен за тыс. кубометров (без НДС). Несмотря на то, что летом спрос на газ традиционно низкий, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 сентября 2018 года. Таким образом, правительство отложило повышение цен на газ для потребителей, на чем настаивает Международный валютный фонд. Отмена специальных обязательств является одним из условий перехода на рынок энергетики для продолжения сотрудничества с МВФ.