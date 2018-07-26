Кабмин продлил спецобязательства для "Нафтогаза" еще на месяц
Спецобязательства для "Нафтогаза" продлили до 1 сентября
Кабинет министров Украины продлил специальные обязательства для НАК "Нафтогаз Украины" до 1 сентября 2018 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что на данный момент продолжаются переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) относительно приведения цены на природный газ до уровня импортного паритета, поэтому возникла необходимость в продлении обязательств еще на месяц.
Постановление вступает в силу с 1 августа 2018 года. Отметим, специальные обязательства заключаются в продаже топлива для нужд бытовых потребителей по цене, расчет которой привязан к рыночным среднегодовым ценам на европейском хабе. Предыдущее постановление предусматривало действие спецобязательств до 1 августа.
Фото: постановление Кабмина
Напомним, в конце мая Кабинет министров продлил спецобязательства для "Нафтогаза" до 1 августа. Отмена специальных обязательств является одним из условий перехода на рынок энергетики для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.