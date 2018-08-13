"Нафтогаз" знову підвищує ціну на закупівлю газу в серпні

Постачальники газу ігнорують запропоновані "Нафтогазом" закупівельні ціни

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищує ціну пропозиції на закупівлю газу на внутрішньому ринку в серпні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАК.

Повідомляється, що з урахуванням пропозицій учасників ринку "Нафтогаз" підвищує ціну пропозиції на закупівлю в серпні газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств з 8 088,00 до 8 209,00 гривень за тис. кубометрів (без ПДВ).

Відзначимо, в липні "Нафтогаз" оголошував тестову закупівлю газу за ціною 7 629,00 гривень за тис. кубометрів (без ПДВ), у червні - за ціною 6 900,00 гривень за тис. кубометрів (без ПДВ). Незважаючи на те, що влітку попит на газ традиційно низький, "Нафтогаз" не отримав жодної пропозиції від постачальників газу. Тому компанія збільшила запропоновану ціну на серпень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України продовжив спеціальні зобов'язання для НАК "Нафтогаз України" до 1 вересня 2018 року. Таким чином, уряд відклав підвищення цін на газ для споживачів, на чому наполягає Міжнародний валютний фонд. Скасування спеціальних зобов'язань є однією з умов переходу на ринок енергетики для продовження співпраці з МВФ.